Опубликован ТОП-10 городов РФ, где за год больше всего выросли цены на аренду маленьких квартир

Аналитики федерального портала «Мир квартир» составили и обнародовали ТОП-10 городов РФ, где за год больше всего подорожала арендная плата на квартиры-студии и небольшие однокомнатные квартиры площадью до 32 квадратных метров.

«За год, с октября прошлого года, съемные студии и «однушки» до 32 кв. м больше всего выросли в цене в Сочи (+33,3%), Магнитогорске (+32,1%), Улан-Удэ (+31,1%), Иркутске (+29%), Калининграде (+26,2%), Кирове (+25,7%), Махачкале (+24%), Череповце (+23,7%), Казани (+23%) и Мурманске (+22,6%)», – отметили исследователи и добавили, что в среднем цена на аренду в стране за год увеличилась на 10,9% и составила 13 тысяч рублей в месяц.

При этом в России есть города, где арендная плата на такое жилье, хоть и незначительно, но снизилась – в Курске (–5,4%), Ульяновске (–2%), Якутске (–1,3%) и Ярославле (–0,8%).