Регионы Сибири представили правительству РФ свыше 50 проектов соцэкономразвития

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко провела совещание с главами субъектов Сибирского федерального округа по социально-экономическому развитию макрорегиона, где было представлено более 50 проектов, сообщается на сайте кабмина.

«Регионы Сибири представили свыше 50 проектов, которые позволят улучшить качество жизни граждан и экономическую ситуацию в регионах. Основное внимание уделили проектам, которые связаны с развитием новых производств, в том числе по направлениям переработки полезных ископаемых, глубокой переработки древесины, развитию сельского хозяйства, туризма и инфраструктуры. Важно, чтобы все инициативы были увязаны с достижением национальных целей развития, поставленных Президентом», – сказала Виктория Абрамченко.

В совещании приняли участие главы Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской области – Кузбасса, Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской областей, республик Алтай, Тыва и Хакасия.

Минэкономразвития вместе с профильными ведомствами к 1 ноября представят в правительство итоги рассмотрения заявок со стороны регионов и сформируют предложения по поддержке проектов.

Во время совещания обсуждались проекты запуска особой экономической зоны «Авангард» в Омской области, строительство перерабатывающих заводов и кампуса мирового уровня в Новосибирской области, запуск инвестпроекта по глубокой переработке зерна в Томской области и другие.

Иркутская область представила проект строительства завода полимеров, предполагающий создание более 3 тыс. рабочих мест, а также строительства целлюлозно-картонного комбината.