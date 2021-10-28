На Красной площади и в Александровском саду могут запретить кататься на самокатах, роликах и велосипедах

ФСО внесло предложения, чтобы повысить «уровень безопасности граждан», сообщает РБК.

В Москве на Красной площади и в Александровском саду предложили запретить кататься на велосипедах, роликах и самокатах. С такой инициативой выступила Федеральная служба охраны (ФСО), проект ее приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«При нахождении в Александровском саду и на Красной площади посетителям запрещается передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других подобных средствах передвижения», – говорится в сообщении.

В пояснительной записке сказано, что эта мера нужна, чтобы повысить «уровень безопасности граждан», которые посещают Красную площадь, Александровский сад и «другие территории, непосредственно прилегающие к московскому Кремлю».