Что будет работать в локдаун в Москве

В Москве с 28 октября по 7 ноября будет действовать режим нерабочих дней, сообщает РБК.

Ограничения касаются всех организаций, за исключением тех, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и организаций, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента.

Работу продолжают:

медицинские организации;

пункты вакцинации;

продуктовые магазины, аптеки;

кафе и рестораны навынос или на доставку;

детские сады;

центры госуслуг;

салоны красоты и организации, оказывающие бытовые услуги;

общественный транспорт;

парки, детские площадки;

театры и музеи (для посетителей с QR-кодами).

На период нерабочих дней разрешены будут только мероприятия, организованные по решению властей либо согласованные со столичным Роспотребнадзором. Проведение культурных, зрелищных, спортивных, развлекательных и других мероприятий приостановлено.