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Что будет работать в локдаун в Москве

В Москве с 28 октября по 7 ноября будет действовать режим нерабочих дней, сообщает РБК.

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Ограничения касаются всех организаций, за исключением тех, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и организаций, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента.

Работу продолжают:

  • медицинские организации;
  • пункты вакцинации;
  • продуктовые магазины, аптеки;
  • кафе и рестораны навынос или на доставку;
  • детские сады;
  • центры госуслуг;
  • салоны красоты и организации, оказывающие бытовые услуги;
  • общественный транспорт;
  • парки, детские площадки;
  • театры и музеи (для посетителей с QR-кодами).

На период нерабочих дней разрешены будут только мероприятия, организованные по решению властей либо согласованные со столичным Роспотребнадзором. Проведение культурных, зрелищных, спортивных, развлекательных и других мероприятий приостановлено.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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