Что будет работать в локдаун в Москве

В Москве с 28 октября по 7 ноября будет действовать режим нерабочих дней, сообщает РБК.
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28 октября 2021
Ограничения касаются всех организаций, за исключением тех, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и организаций, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента.
Работу продолжают:
- медицинские организации;
- пункты вакцинации;
- продуктовые магазины, аптеки;
- кафе и рестораны навынос или на доставку;
- детские сады;
- центры госуслуг;
- салоны красоты и организации, оказывающие бытовые услуги;
- общественный транспорт;
- парки, детские площадки;
- театры и музеи (для посетителей с QR-кодами).
На период нерабочих дней разрешены будут только мероприятия, организованные по решению властей либо согласованные со столичным Роспотребнадзором. Проведение культурных, зрелищных, спортивных, развлекательных и других мероприятий приостановлено.