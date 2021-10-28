Больше тысячи дольщиков Иркутска не смогут получить жилье вовремя из-за приаэродромной зоны

Они попадают в седьмую подзону, где уровень шума превышен, сообщает ТАСС.

«У 11 объектов присутствуют риски невода. <…> В границах седьмой подзоны должно было в текущем году ввестись почти 98 тыс. кв. м жилья. Это чуть более 1 тыс. граждан, которые заключили договоры долевого участия», – заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации города Светлана Свиркина.

Она сообщила, что из Иркутской области в федеральные органы власти было направлено много обращений по поводу сложившейся ситуации. В настоящее время идет корректировка границ санитарно-защитной зоны аэропорта.