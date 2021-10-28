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Байкалкредобанк повысил ставки по вкладам

«КБ «Байкалкредобанк» (АО) сообщил о повышении ставок по вкладам физических лиц.

С 26 октября ставки повышены по всей линейке вкладов, максимальный ставка теперь составляет 7,5% годовых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Предложения месяца:

Банк СОЮЗ (АО). Вклад «Высокий процент»
Повышенный доход от вложенных средств – до 8% в рублях РФ.  
Предложение действует с 06.10.2021 г.

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