Банк «Приморье» сообщил о работе офисов банка с 1 ноября 2021 года.

В период с 1 по 3 ноября все офисы Банка «Приморье» работают в обычном режиме.

4, 5 и 7 ноября — выходные дни для всех офисов Банка «Приморье»*.

6 ноября 2021 года офисы Банка «Приморье» работают по субботнему режиму.

Банк «Приморье» напоминает, что при отсутствии острой необходимости стоит отказаться от посещения офиса в пользу дистанционного обслуживания посредством Мобильного банка или Интернет-банка для физических лиц, системы iBank для юридических лиц. Дистанционное обслуживание клиентов — ЮЛ и ИП — осуществляется в прежнем режиме без ограничений. Благодаря дистанционным сервисам вы можете управлять своими финансами без посещения офисов Банка.

По всем интересующим вопросам также можно проконсультироваться у специалистов Контакт-центра Банка «Приморье» по телефону: 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный).