27 пострадавших от наводнения семей Приангарья получат жилищные сертификаты

Правительство Российской Федерации дополнительно выделило Иркутской области 78,8 млн рублей на выплаты гражданам, чье жилье было утрачено в результате наводнения 2019 года, сообщили SIA.RU в администрации области.

Средства направят гражданам, которые подтвердили свое право на получение социальных выплат для приобретения или строительства жилья на основании повторных обследований пострадавших жилых помещений и судебных решений. Свидетельства получат еще 27 семей.

В результате масштабного наводнения в Иркутской области летом 2019 года непригодными для проживания и подлежащими сносу были признаны 7 810 жилых помещений. Владельцы 7 669 из них получили свидетельства на приобретение или строительство нового жилья. Из областного и федерального бюджетов на это было направлено около 23 миллиардов рублей.

По 141 жилому помещению свидетельства не были выданы из-за отсутствия права на получение выплаты и отсутствия граждан, имеющих право собственности на разрушенное жильё, что подтверждено органами прокуратуры и Росреестром. В этом числе – 50 семей, которые подали заявки на получение жилья из государственного жилищного фонда Иркутской области.