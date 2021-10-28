Сведения о Байкало-Ленском заповеднике внесены в ЕГРН

Заповедник создан в 1986 году, рассказали SIA.RU в Росреестре.

Он является особо охраняемой природной территорией федерального значения. Его площадь составляет около 660 тыс. га. Заповедник расположен на территории Качугского и Ольхонского районов.

«Создание Байкало-Ленского заповедника и внесение сведений о нем в ЕГРН позволит сохранить уникальную природу заповедника и редкие виды флоры и фауны прибайкальского региона», – говорит заместитель директора Кадастровой палаты по Иркутской области Евгения Бутакова.

Ознакомиться с границами памятников природы можно при помощи Публичной кадастровой карты. Благодаря интерактивной карте граждане могут посмотреть, пересекается ли определённый земельный участок с особо охраняемой природной территорией. Также не лишним будет уточнить вид разрешенного использования земельного участка и категорию его земель, поскольку именно эти параметры определяют вид деятельности, которую можно будет на нем вести.