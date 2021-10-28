Новости За 9 месяцев 2021 года группа ВТБ заработала чистую прибыль в размере 258 млрд рублей Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за три и девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2021 года с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности. Дмитрий Пьянов, Член Правления, Финансовый директор банка ВТБ, отметил: «Внушительный рост ключевых банковских доходов, который Группа демонстрирует на протяжении текущего года, способствует достижению сильных финансовых результатов и обновлению рекордных значений по абсолютным показателям прибыльности. За 9 месяцев 2021 года группа ВТБ заработала чистую прибыль в размере 258 млрд рублей, что превосходит показатель аналогичного периода прошлого года более чем в 4 раза и соответствует 18% возврата на капитал. Сильные результаты 9 месяцев дают нам основания пересмотреть прогнозы и во второй раз за год повысить ориентир по чистой прибыли. Мы ожидаем, что уже в текущем году мы сможем превысить ориентир, предусмотренный стратегией на 2022 год, и обеспечить исключительно привлекательный уровень дивидендной доходности по итогам года». Ключевые балансовые показатели

(млрд рублей) 30.09.2021 30.06.2021 31.12.2020 Изм. за 9М 2021 г. Изм. за 3КВ 2021 г. Активы 20 592,4 19 649,3 18 142,2 13,5% 4,8% Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам «репо», до вычета резерва 14 336,1 13 782,2 13 162,6 8,9% 4,0% Кредиты юридическим лицам 9 865,2 9 506,8 9 305,4 6,0% 3,8% Кредиты физическим лицам 4 470,9 4 275,4 3 857,2 15,9% 4,6% Средства клиентов 15 128,3 14 360,2 12 831,0 17,9% 5,3% Средства юридических лиц 9 161,0 8 448,1 7 095,1 29,1% 8,4% Средства физических лиц 5 967,3 5 912,1 5 735,9 4,0% 0,9% Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле 4,6% 4,8% 5,7% -110 б.п. -20 б.п. Кредиты / Средства клиентов 88,7% 89,6% 95,6% -690 б.п. -90 б.п. Рост объемов бизнеса на фоне увеличения доли розничного кредитования По состоянию на 30 сентября 2021 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 14,3 трлн рублей, увеличившись на 8,9% с начала года. Кредиты физическим лицам увеличились с начала года на 15,9% до 4,5 трлн рублей на фоне восстановления спроса на потребительское кредитование и продолжающегося роста ипотечного портфеля. Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 6,0% с начала года до 9,9 трлн рублей. В результате опережающего роста портфеля кредитов населению доля розницы в совокупном кредитном портфеле Группы увеличилась до 31% по сравнению с 29% на конец 2020 года. С начала 2021 года средства клиентов Группы выросли на 17,9% до 15,1 трлн рублей. Рост средств клиентов — юридических лиц по итогам 9 месяцев 2021 года составил 29,1%, при этом рост остатков на текущих счетах юридических лиц составил 48,2%. Объем средств клиентов — физических лиц по итогам 9 месяцев 2021 года увеличился на 231,4 млрд или 4,0%, составив 6,0 трлн рублей. Рост остатков на текущих и накопительных счетах компенсировал нулевую динамику средств на срочных депозитах. При этом в третьем квартале наблюдалось изменение тренда в динамике привлечения средств клиентов — физических лиц на срочные депозиты. После снижения на 6,1% и 2,6% в первом и втором квартале соответственно, срочные депозиты населения выросли на 9,2% в третьем квартале 2021 года. Совокупные объемы клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции увеличились за 9 месяцев 2021 года на 744 млрд рублей или на 21,9%, составив 4,1 трлн рублей. Активы клиентов — физических лиц увеличились на 643,3 млрд рублей или 35,8% с начала года, достигнув 2,4 трлн рублей по состоянию на 30 сентября 2021 года. Активы клиентов — юридических лиц увеличились на 6,3% до 1,7 трлн рублей. В результате опережающего роста клиентских привлечений соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) снизилось до 88,7% по состоянию на 30 сентября 2021 года с 95,6% на 31 декабря 2020 года. Доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы увеличилась по итогам 9 месяцев 2021 года до 81,8% с 78,1% на 31 декабря 2020 года. Структура средств клиентов продолжает изменяться в соответствии со стратегическими ориентирами Группы — доля текущих счетов увеличилась до 43% по сравнению с 40% на начало года. Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках (млрд рублей) 9М’2021 9М’2020 изменение 3 КВ’2021 3 КВ’2020 изменение Чистые процентные доходы 475,7 387,5 22,8% 169,7 135,5 25,2% Чистые комиссионные доходы 123,5 95,9 28,8% 39,4 35,1 12,3% Чистые операционные доходы до создания резервов 607,3 450,4 34,8% 202,2 159,9 26,5% Создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы (1) -78,4 -185,9 -57,8% -24,1 -72,0 -66,5% Расходы на содержание персонала и административные расходы -205,9 -192,1 7,2% -70,3 -63,0 11,6% Чистая прибыль 257,6 59,1 335,9% 87,0 17,2 405,8% (1) Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски. Значительное улучшение показателей прибыльности на фоне сильной динамики ключевых банковских доходов и стабилизации качества кредитного портфеля Чистая прибыль группы ВТБ за 9 месяцев 2021 года увеличилась в 4,4 раза год к году и составила 257,6 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал в размере 17,9% по сравнению с 4,6% за аналогичный период прошлого года. Чистые процентные доходы составили 475,7 млрд рублей за 9 месяцев 2021 года и 169,7 млрд рублей за 3 квартал 2021 года, увеличившись на 22,8% и 25,2% год к году соответственно. Чистая процентная маржа составила 3,8% за 9 месяцев 2021 года и 3,9% за третий квартал 2021 года по сравнению с 3,8% в аналогичных периодах прошлого года. Устойчивость чистой процентной маржи обусловлена дальнейшей оптимизацией структуры фондирования и увеличением доли более доходных кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле. Чистые комиссионные доходы составили 123,5 млрд рублей за 9 месяцев 2021 года и 39,4 млрд рублей за 3 квартал 2021 года, увеличившись на 28,8% и 12,3% год к году соответственно. Сильную динамику чистых комиссионных доходов определяет развитие транзакционного бизнеса Группы и стабильно увеличивающийся объем комиссий за распространение страховых продуктов и комиссий брокерского бизнеса. Стоимость риска Группы по итогам 9 месяцев текущего года составила 0,7% и 0,5% по итогам 3 квартала 2021 года, сократившись на 120 б.п. и на 180 б.п. год к году по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Расходы на создание резервов составили 78,4 млрд рублей за 9 месяцев 2021 года и 24,1 млрд рублей за 3 квартал 2021 года, что ниже уровней аналогичного периода прошлого года на 57,8% и 66,5% соответственно. Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле сократилась с начала года на 110 б.п., составив 4,6% на 30 сентября 2021 года. Покрытие совокупного кредитного портфеля резервами под обесценение составило 6,4% (6,8% на 31 декабря 2020 года), покрытие неработающих кредитов резервами составило 140,2% (по сравнению с 120,6% на начало года). Расходы на персонал и административные издержки составили 205,9 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2021 года и 70,3 млрд рублей по итогам 3 квартала 2021 года, увеличившись на 7,2% и 11,6% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Рост ключевых статей дохода способствовал значительному улучшению операционной эффективности: соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов снизилось на 8,8 п.п. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 33,9%. ГЛОБАЛЬНАЯ БИЗНЕС-ЛИНИЯ «КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС» Лидерство в инвестиционно-банковском бизнесе По итогам 3 квартала 2021 года ВТБ Капитал сохранил лидерство на международных рынках акционерного и долгового капитала, а также в области слияний и поглощений согласно ежеквартальным рэнкингам Dealogic, Refinitiv, Bloomberg и Mergermarket.

В рэнкингах Refinitiv ВТБ Капитал стал #1 организатором размещений на рынках долгового капитала в России с долей рынка 49%, а также лидером среди букраннеров в СНГ и Восточной Европе по данным Dealogic и Bloomberg. Эти же агентства отметили ВТБ Капитал как #1 организатора размещений на рынке акционерного капитала в России и СНГ с долей рынка более 17%. Кроме того, ВТБ Капитал стал лидером среди финансовых консультантов в России по объему и количеству M&A сделок по версиям Refinitiv и Mergermarket.

Лидерство ВТБ Капитал было отмечено победой в номинации «Лучший инвестиционный банк в Центральной и Восточной Европе» по итогам премии Investment Banking Awards журнала The Banker. Банки-победители в своей работе уделили особое внимание ESG-повестке, поддержали своих клиентов в достижении целей устойчивого развития, продолжили повышать инновационность продуктов и услуг, а также предлагали клиентам эффективные финансовые решения, адаптированные к текущей рыночной конъюнктуре. Продолжение роста инвестиционной платформы ВТБ Капитал Инвестиции За 9 месяцев 2021 года ВТБ Капитал Инвестиции увеличили совокупный объем клиентских активов до 4,1 трлн рублей — клиентские активы выросли на 744 млрд рублей или на 21,9%. Активы физических лиц увеличились на 643,3 млрд рублей (+ 35,8% с начала года) до 2,4 трлн рублей. Активы клиентов — юридических лиц увеличились на 6,3% до 1,7 трлн рублей.

Общее количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции превышает 1,9 млн человек, за 9 месяцев текущего года прирост клиентской базы составил 765 тысяч клиентов, зарегистрировано более 930 тыс. счетов.

Доход ВТБ Капитал Инвестиции за 9 месяцев 2021 года составил 23,3 млрд рублей, увеличившись на 71,6% по сравнению с 9 месяцами 2020 года.

ВТБ Капитал Инвестиции продолжили развивать сервисы и функционал инвестиционной платформы «ВТБ Мои Инвестиции». ВТБ Капитал Инвестиции продолжают интегрировать продукты управляющей компании в инвестиционную платформу «ВТБ Мои Инвестиции»: теперь пользователи мобильного приложения могут видеть в приложении свой портфель паевых инвестиционных фондов ВТБ Капитал Управление активами, которые не находятся на брокерском счете. Также стало доступно отображение портфеля стратегий доверительного управления. Клиенты-пользователи «ВТБ Мои Инвестиции» теперь могут участвовать в прямом размещении акций на бирже (DPO — Direct Public Offering). «ВТБ Мои Инвестиции» запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 новых долларовых портфелей с глобальной аллокацией, которые впервые полностью формируются из БПИФ. Реализовано отображение начисленных налогов и лимитов на вывод при выводе денежных средств. Реализована бесшовная интеграция приложения «ВТБ Мои Инвестиции» и приложения Банка, реализован робоэдвайзер в долларах с возможностью покупать американские акции. Стратегии робота-советника теперь доступны для подключения с низким порогом входа — от 5000 рублей и 100 долларов.

Реализовано получение статуса квалифицированного инвестора в мобильном приложении, а неквалифицированные инвесторы теперь могут пройти тестирование для доступа к сложным финансовым инструментам. С сентября в приложении стал доступен чат с сотрудниками поддержки.

Количество пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» в день составляет порядка 400 тысяч человек. Каждый день в мобильном приложении совершается более 1 млн сделок, обороты по которым более 100 млрд рублей в день. На сентябрь прошлого года количество пользователей в день составляло около 200 тыс. человек, в среднем 600 тыс. сделок в день, обороты — около 60 млрд в день.

ВТБ Капитал Инвестиции первыми на рынке запустили онлайн оформление клиентами налогового вычета по ИИС в несколько кликов в интернет каналах Банка.

Приобретение паев ОПИФ под управлением ВТБ Капитал Инвестиции стало доступно через интернет-каналы банка. В настоящее время в продуктовую линейку входят более 30 ОПИФ, а всего под управлением ВТБ Капитал Инвестиции более 70 инвестиционных фондов.

В 3 квартале 2021 года запущена линейка новых фондов:

ОПИФ «ВТБ — Фонд Умеренно консервативный. Рубли» — портфель нацелен на получение дохода выше ставки по депозитам в рублях и характеризуется средним уровнем риска;

ОПИФ «ВТБ — Фонд Умеренно консервативный. Доллары. Инвестиционная стратегия» — портфель нацелен на получение дохода выше ставки по депозитам в долларах США и характеризуется средним уровнем риска;

ОПИФ «ВТБ — Фонд Глобальной аллокации. Инвестиционная стратегия» — фонд инвестирует в активы на глобальном финансовом рынке: акции, облигации, золото, сырье и недвижимость.

Начаты торги БПИФ «ВТБ — Фонд Американский корпоративный долг». Запущен новый БПИФ с ESG стратегией инвестирования в российские акции — «ВТБ — Фонд Устойчивого развития российских эмитентов».

В 3 квартале 2021 года ВТБ Капитал Управление активами получили от Национального Рейтингового Агентства (НРА) некредитный рейтинг надежности и качества услуг по национальной шкале управляющих компаний для РФ на уровне «ААА|ru.am|», прогноз «Стабильный». Данный рейтинг является наивысшим и свидетельствует о максимальной степени надежности и качества услуг управляющей компании. Также ВТБ Капитал Управление активами получили высокий ESG-рейтинг от НРА (некредитный ESG-рейтинг на уровне «A2.esg») за высокую степень интеграции повестки ESG в свою деятельность и качество соблюдения соответствующих практик.

ВТБ Капитал Управление активами первой среди российских управляющих компаний присоединилась к глобальной инициативе «Принципов ответственного инвестирования» (Principles for Responsible Investment, PRI), вступив в Международную ассоциацию PRI.

ГЛОБАЛЬНАЯ БИЗНЕС-ЛИНИЯ «СРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС» В сентябре 2021 года ВТБ запустил новый интернет-банк для клиентов Среднего и малого бизнеса. Это позволило Банку перевести работу с предпринимателями и компаниями в digital-каналы и сократить время обслуживания клиентов. В интернет-банке «ВТБ Бизнес» клиентам доступно более 50 банковских и небанковских продуктов для комфортного ведения бизнеса, а также цифровые сервисы в помощь предпринимателям. Среди них: демоверсия, чаты и чат-боты с использованием искусственного интеллекта, предиктивные продуктовые предложения.

В июле 2021 года ВТБ расширил перечень привилегий в рамках программы лояльности «Бизнес-лига ВТБ» для клиентов Среднего и малого бизнеса. Теперь участникам доступно больше продуктовых предложений и нефинансовых сервисов от партнеров банка на специальных условиях, а также дополнительные образовательные возможности. На данный момент в программе участвуют уже около 330 тысяч клиентов Среднего и малого бизнеса.

С августа 2021 года начал функционировать сервис «Экспертиза контракта ВЭД». Клиенты Среднего и малого бизнеса ВТБ могут получить экспертное заключение по договорам с зарубежными партнерами в интернет-банке ВТБ Бизнес. Сервис предполагает комплексную оценку договора на соответствие нормам российского валютного законодательства и экспертную поддержку сделок с использованием аккредитивов и банковских гарантий.

Новый сервис заказа наличных онлайн в интернет-банке «ВТБ Бизнес» запущен в сентябре 2021 года. С помощью сервиса предприниматели могут дистанционно подавать заявки на расходные кассовые операции.

Начиная с сентября 2021 года ВТБ начал предоставлять клиентам Среднего и малого бизнеса предодобренный кредит в форме овердрафта к расчетному счету. Кредит до 10 млн рублей Банк оформляет и выдает онлайн без дополнительных документов и залогового обеспечения. Размер кредита для каждого клиента Банк рассчитывает автоматически, исходя из оборотов по счету.

В августе 2021 года клиентам был представлен новый онлайн-сервис для самозанятых, с помощью которого индивидуальные предприниматели и физические лица могут бесплатно встать на учет в ФНС по режиму «Налог на профессиональный доход», а, также, вести учет доходов, формировать чеки и отправлять их заказчикам и клиентам. Сервис доступен в мобильном банке для бизнеса ВТБ Бизнес Lite для ИП и в «ВТБ Онлайн» для физических лиц.

По итогам 9 месяцев 2021 года число посетителей информационно-образовательного портала ВТБ «Ближе к делу» увеличилось на 55% и достигло 1 млн пользователей. По статистике портала наибольшей популярностью у посетителей пользуются статьи с практическими рекомендациями для бизнеса, вебинары и бесплатные обучающие курсы. Кроме того, в 3 квартале на портале был запущен новый каталог бизнес-идей для открытия бизнеса с советами по запуску бизнеса от действующих предпринимателей и расчетом потенциальных затрат и выручки.

Успехи ВТБ по развитию и внедрению новых технологичных сервисов для Среднего и малого бизнеса отмечены международными экспертами. В сентябре 2021 года Банк получил сразу 3 награды премии Global Banking & Finance Awards в номинациях «Лучшая инновационная команда России с инновациями в интернет-банке», «Лучший банк России для МСБ», а также «Лучшие онлайн сервисы интернет-банка для микро и МСБ в России 2021».

ВТБ занял первое место в ежегодном рейтинге топ-20 лучших экосистем для бизнеса Banking Ecosystems 2021. Рейтинг составлен по итогам исследования международной ассоциации SME Banking Club. В ходе исследования проанализированы сервисы для юридических лиц и частных предпринимателей, которые предлагают 208 банков из 11 стран. ГЛОБАЛЬНАЯ БИЗНЕС-ЛИНИЯ «РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС» В сентябре 2021 года ВТБ начал выдавать льготную Дальневосточную ипотеку по минимальной ставке — всего 0,1% — для клиентов, которые приобретают квартиру в новостройке или готовый объект у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа. Максимально возможная сумма кредита составляет 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 15% от стоимости недвижимости.

В рамках развития ESG инициатив в сентябре 2021 года ВТБ запустил программу кредитования на новые электроавтомобили, доступные к покупке у официальных дилеров в России. Ставка по новой программе составляет 3% годовых и является фиксированной при страховании автомобиля на весь срок кредита. Максимально возможная сумма кредита — 7 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости автомобиля.

В октябре 2021 года в «ВТБ Онлайн» появилась возможность оформить рефинансирования кредитных карт сторонних банков (до 7 карт других банков). Для этого нужно в несколько кликов оформить цифровую кредитную «Карту возможностей».

С августа 2021 года ВТБ представил клиентам детские карты, которые можно заказать как в «ВТБ Онлайн», так и в отделении Банка. Для самых юных клиентов (от 6 лет) карта привязывается к счету родителя, а для клиентов постарше (от 14 лет) карта выпускается к их собственному счету.

В августе 2021 года в «ВТБ Онлайн» появился личный кабинет самозанятого, где можно подать заявку на регистрацию в качестве самозанятого и проследить статус ее рассмотрения. Личный кабинет позволяет регистрировать доходы, формировать чеки и отправлять их своим покупателям, в случае возврата средств аннулировать доходы, следить за ежемесячным заработком, получать квитанции на оплату налога и др.

Для улучшения клиентского опыта в июле 2021 года в «ВТБ-Онлайн» начал действовать сервис по заказу дебетовой карты через чат-бот, появилась возможность оформить страховку от мошенничества (для пенсионеров сервис предоставляется на бесплатной основе), а в августе 2021 года в пилотном режиме запущен виртуальный финансовый консультант.

ВТБ в партнерстве с платежной системой Visa в октябре 2021 года разработал сервис по индивидуальному или групповому сбору чаевых для предприятий из сферы услуг. Сотрудникам предприятий, которые являются клиентами ВТБ, он будет доступен бесплатно. Сервис «ВТБ.Чаевые» позволяет не только перевести деньги в качестве поощрения за обслуживание, но и оставить свое мнение об уровне работы заведения без дополнительных финансовых затрат. Чтобы перечислить деньги, клиенту нужно отсканировать QR-код на чеке, после чего оставить чаевые с помощью Apple Pay, Google Pay или по номеру банковской карты. Операция проводится без комиссии. ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕСА И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ В рамках развития бизнеса Группа ВТБ реализовывала следующие цифровые инициативы: В 3 квартале 2021 года активно развивался голосовой помощник в «ВТБ Онлайн»: с его помощью можно подобрать ближайший офис по необходимому спектру услуг, проверить лимиты конкретной карты по p2p-перводам, уточнить комиссию при обналичивании валюты и многое другое.

В июле 2021 года внедрен функционал, позволяющий клиентам оплачивать покупки по картам Мир с использованием Apple Pay.

В начале сентября 2021 года ВТБ запустил подписку на автомобили для зарплатных клиентов и сотрудников группы ВТБ. Проект запущен совместно с ВТБ Лизинг и охватывает пять регионов РФ. Новая услуга предполагает долгосрочную аренду нового автомобиля. Клиент получает понравившийся новый автомобиль сразу, оплачивает топливо, мойку, парковку и штрафы. ВТБ Лизинг берет на себя остальное сопровождение: регистрирует автомобиль в ГИБДД, организует техобслуживание, замену расходных материалов, предоставляет страхование КАСКО, ОСАГО, ДСАГО и услуги аварийного комиссара (выезд на место ДТП, оформление и сбор справок), замену сезонного комплекта шин, их хранение и шиномонтаж, круглосуточную помощь на дороге и дополнительный консьерж-сервис.

В июле 2021 года ВТБ разработал и внедрил модель машинного обучения, которая с помощью анализа Big Data позволяет прогнозировать спрос на банковские услуги в конкретных точках города. С помощью новой новой модели ВТБ провел расчеты для всех крупных российских городов, в которых работает с розничными клиентами. В ближайшее время банк завершит расчеты для всей сети. Благодаря использованию полученных данных расположение отделений и банкоматов станет для клиентов ВТБ оптимальным.

В конце августа 2021 года разработана и внедрена собственная платформа для интегрированного управления рисками на основе открытого программного обеспечения. Платформа консолидирует потоки данных из всех основных риск-систем и благодаря инструментам роботизации бизнес-процессов и средствам интерактивной аналитики позволяет существенно повысить эффективность управления капиталом Банка.

В конце сентября2021 года Корпоративный акселератор ВТБ подвел итоги отбора технологических стартапов: на участие в Акселераторе получено 677 заявок от стартапов из 18 стран мира. 22 компании на Демо Дне 30 сентября презентовали свои технологические решения для пилотирования в Банке. Событие стало финальным этапом скаутинговой кампании, реализуемой ВТБ совместно с Фондом «Сколково». eg

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