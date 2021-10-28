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Как работает банк «Уралсиб» в ноябрьские праздники 2021

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28 октября 2021
Банк «Приморье» сообщил о работе офисов банка с 1 ноября 2021 года.
28 октября 2021

Банк «Уралсиб» сообщил о работе банка в период с 28 октября по 6 ноября 2021 года.

28 и 29 октября, 1, 2 и 3 ноября

 – обслуживание клиентов проводится в стандартном режиме во всех отделениях банка (3 ноября офисы закрываются на 1 час раньше). Исполнение кредитных обязательств физических и юридических лиц в этот период производится в соответствии с графиком погашения, установленным кредитным договором.

4 и 5 ноября

 – выходные дни, обслуживание клиентов — физических и юридических лиц в отделениях банка не производится. Для оплаты услуг, проведения платежей по кредитам и совершения переводов используйте Уралсиб Онлайн, Уралсиб Бизнес Online.

30 октября и 6 ноября

 – обслуживание клиентов производится в тех отделениях Банка Уралсиб, режимы которых предусматривают работу в субботние дни.

Контакт-центр будет консультировать клиентов круглосуточно, в стандартном режиме по телефонам:

  • для физических лиц — 8-800-250-57-57
  • для юридических лиц —8-800-700-77-16

/ Сибирское Информационное Агентство /
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