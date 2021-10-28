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Как работает Примсоцбанк в праздничные дни ноября 2021

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» сообщил о режиме работы банка в праздничные дни:

  • 03 ноября – предпраздничный день, обслуживание физических и юридических лиц во всех офисах Примсоцбанка сокращено на один час;
  • 04, 05 и 07 ноября - офисы Примсоцбанка не работают;
  • 06 ноября - офисы Примсоцбанка работает по режиму субботы;
  • С 08 ноября обслуживание клиентов производится в стандартном режиме.

Справочная служба для клиентов: 8(800)350-42-02. Поддержка держателей пластиковых карт: 8(800)200-45-75.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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