Как работает Примсоцбанк в праздничные дни ноября 2021

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» сообщил о режиме работы банка в праздничные дни:
- 03 ноября – предпраздничный день, обслуживание физических и юридических лиц во всех офисах Примсоцбанка сокращено на один час;
- 04, 05 и 07 ноября - офисы Примсоцбанка не работают;
- 06 ноября - офисы Примсоцбанка работает по режиму субботы;
- С 08 ноября обслуживание клиентов производится в стандартном режиме.
Справочная служба для клиентов: 8(800)350-42-02. Поддержка держателей пластиковых карт: 8(800)200-45-75.
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28 октября 2021