В рамках поддержки цифровизации сельского хозяйства Россельхозбанк организует первую всероссийскую премию AgroCode Awards, которая выделяет отечественные компании и специалистов за создание ими самых эффективных и технологических решений в аграрной отрасли (AgroTech).



Задача премии — собрать наиболее интересные и значимые достижения российского AgroTech-сектора, опираясь на экспертизу специалистов сельскохозяйственной отрасли.



Подать заявку на участие может любая компания в одной из 4 номинаций:

1. Agro Machinery - Техника, которая помогает фермерам улучшить урожай и повысить финансовые показатели.

2. Agro Digital - Кейсы цифровизации сельского хозяйства, которые помогают добиться качественных изменений уже в первый год

3. Agro Revolution - Технологии, опережающие будущее и научные открытия, которые помогут радикально изменить сельское хозяйство

4. Agro Hero - Герои отрасли: предприниматели и топ-менеджеры, работа которых помогает сделать сельское хозяйство лучше и эффективнее.



В финал проходят 20 сильнейших проектов. Победитель каждой номинации будет определен путем закрытого голосования жюри, в состав которого входят представители ведущих научных учреждений, агрокомпаний, а также эксперты отрасли АПК.



Церемония награждения пройдет 19 ноября в Москве.



Подать заявку для самостоятельного участия или номинировать достойных можно на сайте.



Премия AgroCode Awards — часть крупнейшего AgroTech-мероприятия AgroCode Weekend. Weekend начнется с конференции AgroCode Conference и включит в себя хакатон AgroCode Hack, Data Science-чемпионат и конкурс Digital Strawberry.