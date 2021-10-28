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Похищение руководителей предприятия раскрыли в Бодайбо

Злоумышленники планировали присвоить себе долю компании, рассказали SIA.RU в СК.

По версии следствия, группа мужчин на пяти автомобилях заблокировала лексус пострадавших. Злоумышленники похитили из него генерального директора, одного из учредителей и начальника службы безопасности предприятия по предоставлению в аренду спецтехники для добычи золота.

Подозреваемые требовали от потерпевших передать им доли в уставном капитале ООО и права на имущество. После пыток и угроз похищенные согласились на их условия. Расследование уголовного дела продолжается.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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