Названа причина длительного отключения электроэнергии по Голоустненскому тракту

27 октября произошло плановое отключение электроэнергии у жителей Голоустненского тракта. По сообщению пресс-службы ОГУЭП «Облкоммунэнерго», после планового отключения, которое должно было продлиться не более четырёх часов, с 12 до 16 часов, Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) так и не возобновила электроснабжение. Причина – в превышении разрешенной мощности.

Без электроэнергии оказались 3 поселка (Поливаниха, Горячий ключ, Добролет) в которых проживает более 1,5 тыс. человек, 14 СНТ и ДНТ, социальные объекты, включая детский сад, школу, водозабор и котельную, 3 частные подстанции и 3 производственные базы.

– В 21:00 в диспетчерскую «Облкоммунэнерго» поступил ответ от главного инженера Восточных электрических сетей ИЭСК о том, что в данной линии идет перебор максимально разрешенной мощности. Поэтому «Облкоммунэнерго» предлагается снизить нагрузку путем отключения части потребителей, так как настройки релейной защиты на коммутационном оборудовании были изменены в сторону уменьшения и поступление электроэнергии в данную линию теперь будет ограничено. В результате долгих переговоров восстановить электроснабжение для всех потребителей по прежней схеме удалось только в 23:49, – пояснили в «Облкоммунэнерго».