X Петербургский Ресторанный Фестиваль пройдёт при поддержке Россельхозбанка

1 ноября начнется юбилейный Х Петербургский Ресторанный Фестиваль, который в этот раз проводится совместно с онлайн-проектом Свое Родное от Россельхозбанка. Несмотря на карантинные ограничения и закрытие ресторанов на период ноябрьских каникул, дегустационные сеты лучших шеф-поваров России все же будут доступны любителям высокой кухни.

«Мы намерены поддержать ресторанную индустрию в этот сложный период и решили не переносить старт фестиваля. Мы хотим помочь нашим любимым заведениям и дать возможность петербуржцам и гостям города попробовать прекрасные блюда с помощью сервисов доставки», - прокомментировал Станислав Смирнов, руководитель оргкомитета Петербургского Ресторанного Фестиваля.

Основной темой юбилейного фестиваля станет фермерская продукция. Вместе с маркетплейсом Свое Родное от Россельхозбанка рестораны-участники представят в своих сетах блюда с фермерскими ингредиентами от местных производителей. Это позволит не только познакомить жителей и гостей Петербурга с продукцией местных хозяйств, но и дать фермерам возможность рассказать о себе и убедить в качестве своих продуктов.

«В условиях повсеместных ограничений из-за коронавируса, гастрономические впечатления остаются одной из главных отдушин для жителей нашей страны. Благодаря сервису Свое Родное сотни тысяч его пользователей могут быстро и безопасно получать самые качественные фермерские продукты. Во время Петербургского Ресторанного Фестиваля многие из них будут интегрированы в авторские дегустационные сеты лучших шеф-поваров России. Это в точности соответствует мировым трендам развития ресторанной индустрии и помогает нашим клиентам посмотреть на привычные продукты с новой стороны», - отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

С 1 по 8 ноября фестиваль будет работать через службы доставки. В это же время в очном формате творения участников фестиваля можно будет попробовать в ряде гостиничных ресторанов, которые будут работать для постояльцев отелей. А после снятия карантинных ограничений фестиваль откроется в очном формате во всех ресторанах-участниках и продлится ровно месяц - до 8 декабря.

«Ресторанный бизнес, как и вся индустрия гостеприимства в целом, переживает сейчас турбулентные времена, в силу целого ряда факторов. И в наших силах помочь ресторанам! SWISSAM International University, как эксклюзивная образовательная платформа, вместе с бизнесом находится в поиске новых точек роста и возможностей для специалистов индустрии и для дальнейшего развития отрасли. Локальная продукция и возможность напрямую работать с фермерами - например, через проект Свое Родное - позволяет значительно расширить ассортимент как самих ресторанов, так и розничных покупателей. Использование фермерских продуктов открывает новые возможности и для существующих ресторанов, и для молодых амбициозных форматов и команд, стремящихся переосмыслить имеющийся опыт и знания для будущего в индустрии гостеприимства», - рассказал Артем Клыков, MBA, PhD, эксперт в сфере гостеприимства, директор по развитию Международного университета SWISSAM.

Маркетплейс фермерских продуктов Россельхозбанка позволяет напрямую покупать свежие овощи и фрукты, парное мясо и молочную продукцию от проверенных фермерских хозяйств со всей России. 7 тысяч фермеров от Калининграда до Владивостока предлагают на платформе не только привычные продукты, но и редкие деликатесы от фуагра до морского гребешка. Также через платформу можно договориться об экскурсии на ферму, посетить гастрономические мастер-классы и забронировать отдых в лучших гостевых домах.