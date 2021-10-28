С 28 октября изменятся сроки регистрации ДДУ

Ряд изменений законодательства в сфере недвижимости вступает в силу с 28 октября. Так, в России сокращается срок оформления договоров долевого участия (ДДУ). Это связано с вступлением в силу изменений в закон о государственной регистрации недвижимости*.

Так, срок регистрации ДДУ при подаче документов через МФЦ составит не более семи дней (ранее составлял 9 дней). При подаче документов в электронном виде срок регистрации договоров долевого участия не превысит 3-х дней, сообщает Росреестр.

«Мы проводим регистрационные процедуры гораздо быстрее. В среднем через МФЦ на регистрацию прав уходит до 4-х дней. По электронным документам услуга оказывается практически в режиме онлайн. В 2019 году мы сократили до минимума срок оказания электронных услуг. Кадастровый учёт и регистрация прав проводятся нами в течение одного дня», - заявляет руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.

Кроме того, с 28 октября подать документы для регистрации прав на недвижимость можно будет не только в МФЦ, но и через нотариуса. Ранее нотариусы отправляли в Росреестр документы от лица заявителей только в случае нотариального удостоверения сделки или при выдаче свидетельства о наследстве. В остальных случаях гражданам приходилось обращаться в МФЦ.