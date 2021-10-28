Галерея Бронштейна проведет "Ночь искусств" в социальных сетях

4 ноября в 21:00 в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в социальных сетях галереи Виктора Бронштейна можно будет прослушать аудиоэкскурсию по выставке «Календарь Pirelli 2020. В поисках Джульетты» и поучаствовать в тематической викторине.

Фото предоставлено Галерей Бронштейна.

Календарь Pirelli 2020 – истории смелых и решительных женщин в объективе знаменитого итальянского фотографа Паоло Роверси. Его модели – звезды кино, музыки и искусства, как и Джульетта, готовы бороться за то, что им дорого.

В 21:00 в аккаунтах галереи в Instagram, ВКонтакте и Одноклассниках появится ссылка на аудиоэкскурсию по выставке. Она будет дополнена текстами и фотоматериалами. Аудиоэкскурсию об истории Календаря, искусстве фотографа и жизни каждой героини озвучит актриса драматического театра им. Н.П. Охлопкова Екатерина Константинова. На сцене театра она тоже исполняла роль Джульетты.

Фото предоставлено Галерей Бронштейна.

– От спектакля к спектаклю я открывала новые грани героини. Это неизбежно, потому что, погружаясь во что-то, сливаешься с этим и в результате открываешь себя с другой стороны. Так благодаря Джульетте я поняла, что нежность и хрупкость, сила и мужество могут сочетаться в одном человеке без противоречий, – говорит Екатерина, – То же самое подтверждают и героини Календаря Pirelli.

На каждой площадке пройдет онлайн-викторина. Первые, кто правильно ответит на вопросы, получат подарки – сертификаты на посещение всех выставок 2022 года в галерее и книги об истории фотографии.

«Ночь искусств» пройдет 4 ноября в 21:00 в социальных сетях галереи. Возрастное ограничение 16+.