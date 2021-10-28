Россияне рассказали, сколько должны зарабатывать их избранники

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, сколько, по мнению жителей России, должны зарабатывать их вторые половинки, и в каких городах лучше искать себе пару. В опросе приняли участие более 5 000 пользователей сервиса из всех регионов страны.

63% опрошенных считают, что уровень доходов партнера в отношениях важен. Этот показатель значительно разнится в зависимости от пола респондента – женщины в 1,5 раза чаще указывали значимость дохода партнера, чем мужчины (76% против 49% соответственно).

68% респондентов указали, что уже находятся в отношениях. Среди них 37% участников исследования отметили, что довольны уровнем доходов избранника. Среди женщин это отметили 38% респонденток, а среди мужчин – 36%.

39% участников исследования указали. что недовольны зарплатой партнера. Среди женщин это отметили почти половина опрошенных – 45%, а среди мужчин так ответили почти треть респондентов – 32%.

Четверть опрошенных рассказали, что для них уровень доходов второй половинки не имеет значения. Здесь процент ответов среди мужчин почти в 2 раза большем, чем среди женщин (32% против 17% соответственно).

Жители России также рассказали, сколько по их мнению должен зарабатывать их избранник. В среднем респонденты хотели бы, чтобы вторая половинка получала 105 500 рублей ежемесячно. Мужчины указали, что им будет достаточно, чтобы их партнер получал 91 200 рублей в месяц. Женщины же хотели бы, чтобы их партнер зарабатывал в среднем 124 000 рублей.

56% опрошенных считают, что перспективную вторую половинку можно найти в любом городе. При этом, почти четверть опрошенных (24%) отметили Москву, а 17% – Санкт-Петербург.

По 3% участников исследования также назвали Сочи, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург и Казань подходящими для выстраивания личных отношений.

Респонденты указывали и другие города России, но они набрали менее 3% голосов.

Из тех, у кого пока нет второй половинки, 41% респондентов отметили, что готовы переехать в другой город ради поиска избранника. Треть опрошенных (33%) ради того, чтобы найти любовь, к переезду не готовы, а 26% затруднились с ответом.