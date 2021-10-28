Спрос на облачные технологии у бизнеса Приангарья вырос в 1,5 раза

Облачные решения – все более популярны у среднего и малого бизнеса Приангарья. Число компаний, подключивших решения #CloudMTS, выросло в третьем квартале 2021 года в 1,5 раза. Более половины из них (60%) – это новый бизнес, сообщает МТС.

– Все логично, – поясняет в своем аккаунте директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев. – Облачные решения помогают сократить инвестиции в оборудование и сэкономить на старте, когда средства так нужны на продвижение. Помимо интернет-магазинов, это ИТ-компании, медицинские центры, кофейни. Вторая «фишка» облачный решений – это безопасность. Стартапы часто привлекают временных сотрудников из разных регионов для работы онлайн – всем необходим доступ к внутренним ресурсам, базам данных. С облаками это организовать проще и безопаснее: все «под рукой», с защитой от кибер-атак и взломов. Провайдер это гарантирует по умолчанию.



Глава компании также отметил, что есть возможность тестового режима сервиса в течение двух недель.