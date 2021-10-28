В Иркутске установили «Нерпу» из переработанного пластика

28 октября в Иркутске состоялась презентация арт-объекта, созданного из пластиковых отходов, собранных с берегов озера Байкал. Для изготовления было использовано более 400 кг пластика, Его собрали в рамках проекта Coca-Cola в России «За чистое будущее озера Байкал». Цель акции — привлечь внимание к вопросам экологии, культуры обращения с отходами и ответственного отношения к водоемам.

«Более 30 субботников и 20 экологических акций было проведено за этот год — на прошлой неделе мы завершили наш сезон экологических акций, — сообщила Светлана Трофимова, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области. – И один из результатов данных акций — арт-объект. Я надеюсь, он будет привлекать внимание жителей города, инициировать у них эмоции к тому, что необходимо заниматься раздельным сбором мусора, заниматься переработкой отходов».

«Сохранение водных ресурсов, экологическое просвещение, забота о природе — все это лежит в основе экологической повестки Coca-Cola в России. Наша задача – доступными всем способами уменьшить влияние человека на окружающую среду и обеспечить ответственное отношение к природным ресурсам в будущем. Надеюсь, «Нерпа» поможет горожанам понять свою роль в диалоге с природой», – отметила региональный руководитель направления внешних коммуникаций Coca-Cola HBC Россия Марина Мокина.