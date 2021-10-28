Роспотребнадзор Иркутской области предлагает продлить ковидные ограничения после 7 ноября

Помимо этого, ведомство просит губернатора ужесточить противоэпидемиологических меры, сообщает ТАСС.

«Ввести ограничение на оказание услуг общественного питания: установить период с 20:00 до 23:00 для оказания услуг только в виде обслуживания навынос, осуществления доставки заказов», – говорится в письме.

«Это предложения, которые мы внесли в адрес губернатора, и ждем, что все-таки будет принят положительный ответ. <…> Мы предлагаем вести запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий до стабилизации ситуации, а не по 7 ноября», – сказала заместитель руководителя управления Наталья Поталицина.

Ведомство также предложило отправить на самоизоляцию и удаленную работу граждан старше 60 лет, не вакцинированных против коронавируса.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации с 15 октября в Иркутской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в частности, для всех лиц старше 60 лет, а также для медработников, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников общепита, торговли, сфер услуг и туризма.