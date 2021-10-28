En+ Group передала Музею истории города Иркутска 16 исторических экспонатов

Компания в год 65-летия Иркутской ГЭС приняла решение о передаче уникальных экспонатов Музею истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова и Иркутскому областному кинофонду, рассказа SIA.RU в пресс-службе.

Эти предметы являются свидетелями истории строительства и эксплуатации Иркутской гидроэлектростанции. В частности, директором станции Вадимом Чевердой передана 35-мм киноплёнка, рассказывающая об истории покорения Ангары и строительства станции, станционные таблички электрооборудования, гидрогенератора и турбины.

С принимающей стороны в мероприятии приняли участие директор музея истории города Иркутска Сергей Дубровин и заместитель директора Иркутского областного кинофонда Александр Плохотников. Всего фонд музея пополнился 16 новыми экспонатами. Переданные энергетиками предметы пройдут так называемую «атрибуцию» – будут изучены, сфотографированы, научно описаны. После чего их зарегистрируют в общегосударственном каталоге музейных ценностей и присвоят официальный статус культурного наследия.

Сергей Дубровин, директор музея истории города Иркутска, отметил:

– Новый виток развития Иркутск получил именно с началом строительства первой ГЭС Ангарского каскада - Иркутской. С 1950 года наш город становится индустриальным центром. Активно развивается горно-металлургический институт (Политех), растут жилые микрорайоны, появляется Иркутский Академгородок. В Иркутск стекаются лучшие умы и творческие силы России. В эти годы появляется и телецентр. Режиссеры Киностудии им. Горького и Мосфильм все чаще выбирают для съемок иркутские стройки. Кстати, на премьеру всеми любимого фильма «Дело было в Пенькове» к нам прилетел Станислав Ростоцкий, Вячеслав Тихонов и Майя Минглет. Была на месте строительстве Иркутской ГЭС и Элина Быстрицкая. В музее есть фотография, где актриса стоит в тулупе вместе со строителями. Мы бережно храним все эти свидетельства развития города и, несомненно, с каждым из переданных энергетиками сегодня предметов связана своя история. Для музея это – отличная возможность популяризировать иркутскую энергетику, транслируя фильмы во время тематических выставок. Первая из них состоится уже в декабре.

В честь значимой для Иркутской ГЭС даты Музей истории Иркутска совместно с En+ Group запланировал организовать и провести в канун дня энергетиков серию выставок – в стенах музея и на территории Иркутской ГЭС. Во время экскурсий можно будет увидеть, как развивалась и менялась гидроэлектростанция, какое оборудование использовалось в прошлом, какие технологии и инженерные решения внедряются сейчас.