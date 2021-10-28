Программа переселения граждан из аварийного жилья в Иркутской области выполнена на 142%

11,1 тысячи человек переселено из аварийного жилья, сообщили SIA.RU в администрации области.

Речь идет о программе «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах». По ней расселено 218,2 тысячи квадратных метров, что на 156 % превышает план. Жилищные условия улучшили жители 12 городов и поселков региона, в их числе Железногорск-Илимский, Иркутск, Ангарск, Шелехов, Киренск, Тайшет, Култук и другие.

До конца текущего года будут выполнены обязательства 2021 года ещё по одной подпрограмме – «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Она реализуется за счет средств областного и местных бюджетов.

По данной программе до 2024 года планируется расселить 14,5 тысячи квадратных метров жилья, на которых проживают 900 человек. С начала реализации, по данным на 1 октября 2021 года, расселено 380 человек, расселено 7,54 тысячи квадратных метров аварийного жилья.