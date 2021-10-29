Открытие с пользой для дела: Альфа-Банк презентовал в Иркутске второй офис в формате phygital

Красивое, но при этом строгое, историческое здание в самом центре Иркутска с красными маркизами над большими панорамными окнами – мимо этого офиса Альфа-Банка на улице Литвинова, 2, а фактически – на улице Карла Маркса, невозможно пройти просто так. Во-первых, здесь можно получить все банковские услуги от снятия денег в банкомате до получения ипотечного кредита, а во-вторых, это место, по мнению горожан, – прекрасная локация для фотографий. На прошлой неделе иркутская команда Альфа-Банка представила своим клиентам офис на Литвинова в обновлённом формате phygital.

Альфа-Банк, Иркутcк, ул. Литвинова, 2.

Фото предоставлено банком

«Мы всегда стремимся к лучшему»

– Уже открыли? – удивлялись гости, приглашённые на открытие. – Вот ведь только совсем недавно смс присылали, что закрывают отделение на ремонт.

И действительно, преобразование отделения прошло в рекордный срок – всего за три дня помещение банка изменилось кардинальным образом. Теперь здесь нет лишних перегородок, столов, разделяющих клиентов и сотрудников, компьютеров и даже бумаги. Зато есть модная мебель, элегантный дизайн, комфортная атмосфера дружеского общения с персоналом в сочетании с суперсовременными технологиями банковского обслуживания. Собственно, это и есть основные принципы, на которых базируется работа phygital-офисов Альфа-Банка (первый открылся весной этого года на ул. Ленина, 25).

Альфа-Банк, Иркутcк, ул. Литвинова, 2.

Фото предоставлено банком

– Мы всегда стремимся дать своим клиентам и партнёрам лучшее и полезное, поэтому решили не просто показать новый офис, а предоставить им возможность узнать что-то новое, пригласив на открытие известных иркутских спикеров: коуча бизнесменов Милу Еловего и дизайнера интерьеров Анну Городюк, – рассказала Газете Дело региональный управляющий АО «Альфа-Банк» Ольга Беспечная.

Такой выбор спикеров, по словам Ольги, не был случайным. Например, мастер-класс по программе, разработанной NASA о психотипах лидеров, поможет клиентам банка, среди которых много руководителей предприятий и владельцев бизнеса, лучше управлять своими ресурсами и ресурсами сотрудников, лучше понимать, к какому типу лидерства они относятся, и применять эти знания на практике.

– Тема дизайна помещений тоже всегда держится в топе популярных, потому что каждый из наших клиентов сталкивается с вопросом выбора интерьера своей квартиры, офиса или магазина, ресторана, и знания о тенденциях в этой сфере всегда будут полезными, – пояснила Ольга Беспечная.

«Абсолютно правильный формат»

Альфа-Банк, Иркутcк, ул. Литвинова, 2.

Фото: Лора Гулл.

Открытие с пользой дела понравилось и приглашённым спикерам.

– Когда выступала, почувствовала, насколько правильный формат выбирает Альфа-Банк для сотрудничества с партнёрами и клиентами, потому что одно дело просто оказывать банковские услуги, тем более, что все, кто работает в этой нише, делают что-то похожее, а другое – создавать особое тепло во взаимоотношениях, которое в итоге даёт больший результат для всех, – поделилась своими мыслями Мила Еловего. – Моя цель здесь – дать людям больше пользы в формировании их лидерства, поддержать их, вдохновить, сделать так, чтобы у них появились новые идеи. И если после нашей встречи гости презентации почувствуют новый импульс к жизни, по-другому посмотрят на себя, на команду, с которой работают, у них это будет ассоциироваться с Альфа-Банком.

Альфа-Банк, Иркутcк, ул. Литвинова, 2.

Фото: Лора Гулл.

По словам бизнес-тренера, важно и то, что на мероприятии клиенты банка увидели друг друга, с кем-то познакомились, и эти контакты – тоже ассоциация с банком. Кроме того, возможность встретиться с сотрудниками в неформальной обстановке, позволяет воспринимать банк не просто как финансовое учреждение, а через людей, ориентированных на общение.

– А у нас ведь сейчас дефицит близких коммуникаций из-за пандемии и мировой тенденции ухода в электронные мессенджеры. И презентация в таком формате – это абсолютно правильный формат восполнения дефицита общения, – подытожила Мила.

«Знания – это всегда очень ценно»

Любой инфоповод для встреч и общения, обмена информацией – это всегда здорово, – считает и Анна Городюк. – Замечательно, когда происходят события, на которых можно рассказать людям что-то новое, интересное, потому что мы сейчас очень ограничены в живом общении, сидим в основном в интернете, там черпаем какие-то сведения по разным темам. Но при этом нам зачастую не хватает экспертного мнения и возможность получить информацию, что называется, первых уст, в том числе на таких презентациях – это очень ценно.

Альфа-Банк, Иркутcк, ул. Литвинова, 2.

Фото: Лора Гулл.

К тому же, по мнению дизайнера, «мастер-классы» от профессионалов не противоречат формату официального мероприятия, наоборот «разбавляют» его, потому что когда зовут, к примеру, конкретно на открытие офиса, мы представляем, что здесь будут звучать только поздравления и перечисление достоинств учреждения.

– Альфа-Банк подошёл к организации мероприятия неформально, люди получили дополнительные знания о новых тенденциях в дизайне, узнали, как лучше оформить помещение, чтобы приблизиться к мировым стандартам, но при этом избежать бесполезного вложения денег. Надеюсь, что всё услышанное будет полезным для клиентов банка, – прокомментировала Анна.

Альфа-Банк, Иркутcк, ул. Литвинова, 2.

Фото: Лора Гулл.

Кстати, ещё одним организатором презентации phygital-офиса Альфа-Банка на Литвинова, 2 выступил давний партнёр банка – иркутская строительная компания «Гранд-Строй», представитель которой приготовили для приглашённых гостей интересный рассказ о ЖК «SUNCITY» и его преимуществах. А сотрудники банка проинформировали, как можно быстро и без лишних финансовых и моральных затрат оформить покупку жилой или коммерческой недвижимости.

– Мне понравился формат открытия, было очень интересно, – поделилась впечатлением одна из клиенток Альфа-Банка Елена. – Хорошо, что вместо привычных речей мы послушали продвинутых спикеров, узнали много полезного как для себя, так и для своего дела, в том числе о продуктах Гранд-Строя и Альфа-Банка. Всё было уместно, всё пригодится в будущем.

Наталья Горбань, Газета Дело