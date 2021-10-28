QR-коды в ТЦ Иркутской области будут действовать только в период нерабочих дней

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямого эфира 28 ноября заявил, что предъявлять QR-коды для посещения торговых центров региона нужно будет только в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

«Мы пошли по такому пути, что именно в этот период мы ограничили доступ людей, которые невакцинированны, поскольку возможность переноса [коронавируса] есть», – сказал глава региона и добавил, что такие меры введены, чтобы обезопасить от заражения тех людей, кто уже вакцинировался и ранее переболел ковидом.

Козев также напомнил, что в продовольственные магазины вход свободный, для их посещения QR-коды не требуются.

Напомним, о том, что в Приангарье вводят QR-коды для посещения ТЦ ранее сообщил бизнес-омбудсмен региона Андрей Лабыгин. Решение было принято 25 октября на оперативном штабе.