Главу комитета администрации Ангарска задержали по подозрению в мошенничестве

Следственное управление СКР по Иркутской области сообщило о задержании председателя комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации Ангарского городского округа по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По информации на сайте мэрии, эту должность занимает Константин Бондарчук.

По версии следствия, в 2015-2016 годах в КУМИ реализовали мошенническую схему с участием сотрудников комитета, направленную на незаконный переход права собственности имущества, принадлежащего муниципалитету, в интересах третьих лиц.

«Установлено, что председатель КУМИ был полностью осведомлен о существующей схеме, однако не предпринял никаких действий, направленных на пресечение преступления, а наоборот вступил с рядом лиц в преступный сговор, оказывая им содействие в совершении мошенничества», – отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.