Логистический коллапс: на границе России и Китая образовалась гигантская пробка из фур

Почти тысяча грузовиков скопилась на погранпереходе «Забайкальск – Маньчжурия», сообщили 28 октября SIA.RU в компании ПЭК и «Рустранс-Спедишн». Из-за заторов логистические компании несут убытки, сроки доставки грузов увеличиваются, а стоимость продукции для потребителей растёт.

При этом Дальневосточное таможенное управление сообщило, что на 26 октября на границе находится всего 209 фур. Разницу в цифрах директор филиала ПЭК в Китае Алексей Музеев объясняет тем, что тысяча грузовиков не стоит на границе, а рассредоточена по территории поселка Забайкальск, припаркована на стоянках, в придорожных кафе и на обочинах.

Три причины для заторов

Перевозчики называют три причины образования очередей. Во-первых, ограничения, введенные китайской стороной из-за новой волны пандемии. Во-вторых, сезонное увеличение грузопотока в преддверии новогодних праздников. В-третьих, недостаточная пропускная способность погранпереходов.

– “Забайкальск – Маньчжурия” – один из крупнейших погранпереходов между Россией и Китаем. Необходимо расширить его пропускную способность, которая сейчас составляет 360 грузовиков в день по данным ДВТУ. А на деле МАПП может принять в день не больше 200 большегрузов, после этого количества начинают образовываться заторы. Также важно перевести переход в круглосуточный режим работы, причем, как с российской, так и с китайской стороны. Это позволит проходить границу быстрее, не создавая заторов, – считает генеральный директор ЗАО «Рустранс-Спедишн» Кондратий Гайкевич.

20 октября правительство Забайкальского края направило в ФТС предложение ввести электронную очередь, чтобы сократить количество ожидающих автомобилей на самой границе.

При этом реконструкция погранперехода запланирована только к 2024 году. Директор филиала ПЭК в Китае Алексей Музеев считает, что необходимо провести её раньше.

– Только увеличение пропускной способности позволит кардинально решить проблему заторов на границе России и КНР, – говорит он.

Пробки везде

Но пока фуры продолжают стоять в пробках, и ситуация систематически обостряется каждые 1-2 месяца, уточнили представители бизнес-сообщества.

Сейчас один раз в двое суток КНР выдает квоты на 150 автомобилей для въезда в страну, что далеко от потребностей рынка, поясняют в ПЭК.

Участники рынка констатируют: «Забайкальск – Маньчжурия» – не единственный автомобильный погранпереход, где очереди стали уже скорее традицией. Заторы постоянно образуются на МАПП «Пограничный – Суйфенхэ» и «Полтавка – Дуннин».

По информации директора по транспорту компании «Куб Логистик» Алексея Шляхова, в районе погранперехода в поселке Пограничный сейчас находятся около 250-300 грузовиков: около 50 рефрижераторов – на частной стоянке около погранперехода, еще 200 — в очереди вдоль трассы.

Сроки доставки увеличиваются

Логистический коллапс привел к тому, что расходы компаний-перевозчиков постоянно растут, а сроки доставки увеличиваются.

Cроки доставки грузов из Китая автомобильным транспортом выросли в среднем на 30-40 дней, уточняет «Рустранс-Спедишн». При использовании маршрута через на МАПП «Пограничный – Суйфеньхе» – в среднем на неделю. Через МАПП «Забайкальск – Маньчжурия» в 3 раза: в среднем с 20 до 60 дней, уточняет ПЭК.

Логистические компании несут убытки от простоя фуры на границе – это дополнительные расходы на оплату труда водителя, его проживание и питание, стоимость топлива и размещение груза на складах временного хранения (СВХ).

Один день простоя фуры на границе в «Рустранс-Спедишн» оценили в среднем в 500 евро или 40 тыс. рублей. ПЭК оценивает убытки от простоев в 5 долл. за 1 кубический метр груза. Если в еврофуре грузоподъемностью 20 тонн разместить, например, 84 кубических метров груза, то убыток составит в среднем 420 долларов или 29,7 тысяч рублей. При этом каждый день содержания груза на складе временного хранения в специально выделенном помещении для товаров, перемещаемых через таможенную границу, стоит дополнительно около 10 тыс. рублей, добавляет генеральный директор «Шатл-Логистик» Никита Казаринов.

– Ситуация достаточно сложная, – говорит президент РАСПП Виталий Манкевич. – Особенно для всей отрасли пищевой продукции. Некоторые члены РАСПП жалуются на то, что продукция простаивает и отдельные партии проверяются Государственным таможенным управлением по 2-3 месяца. Это связано с позицией китайских властей по нулевой терпимости к COVID-19: все проверяют очень внимательно, чтобы избежать новых локальных вспышек. Китайских коллег можно понять, но в итоге такая позиция парализует торговлю.

Логистический коллапс ведёт к росту стоимости различных категорий продукции. Так, по данным Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей, за последние 3 месяца только товары сельского хозяйства выросли в цене на 20%.