Кафе закрыли на 30 суток в Братске из-за неоднократных нарушений ковидных ограничений

Суд постановил приостановить деятельность кафе улице Подбельского в городе Братске Иркутской области на 30 дней из-за многократных нарушений ковидных ограничений, сообщает региональная полиция.

Правоохранители выявили очередные нарушения в работе заведения в октябре, ранее кафе уже привлекалось к ответственности.

«В ходе профилактических мероприятий полицейскими регулярно устанавливаются предприниматели, игнорирующие запрет работы организаций после 23:00. Результаты проверок показали, что кафе, рестораны и бары нередко нарушают установленные правила», – говорится в сообщении.