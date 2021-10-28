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Кафе закрыли на 30 суток в Братске из-за неоднократных нарушений ковидных ограничений

Суд постановил приостановить деятельность кафе улице Подбельского в городе Братске Иркутской области на 30 дней из-за многократных нарушений ковидных ограничений, сообщает региональная полиция.

Правоохранители выявили очередные нарушения в работе заведения в октябре, ранее кафе уже привлекалось к ответственности.

«В ходе профилактических мероприятий полицейскими регулярно устанавливаются предприниматели, игнорирующие запрет работы организаций после 23:00. Результаты проверок показали, что кафе, рестораны и бары нередко нарушают установленные правила», – говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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