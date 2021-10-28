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Рабочие при ремонте дорог в Прианагрье незаконно добыли минералы почти на 500 тыс. рублей

Работники при проведении капремонта участка автомобильной дороги «Бохан–Тихоновка» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутской области незаконно добыли минералы – доломиты – на 480 тысяч рублей, сообщает прокуратура Приангарья.

На эту деятельность у сотрудников не было лицензии, потому действия людей расцениваются как причинение вреда недрам РФ.

Директору строительной организации было внесено представление, ущерб в настоящее время возмещен в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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