Жители Приангарья возмутились введением новых ковидных ограничений

Жители Иркутской области устроили бурную дискуссию на странице губернатора региона Игоря Кобзева под сообщением, где рассказывается о введении новых противокоронавирусных ограничений. В частности, люди не поддержали введение QR-кодов.

QR-коды введены на период выходных дней – с 30 октября по 7 ноября, их необходимо предъявлять только в крупных торговых центрах. Однако жители Приангарья считают эту меру бесполезной, поскольку, по их мнению, в таких организациях можно соблюдать социальную дистанцию в отличие от, например, общественного транспорта.

«А как же общественный транспорт? Все вплотную прижаты друг к другу, а как в ТЦ, так сразу по QR-коду», «Игорь Иванович, ну запретите тогда общественный транспорт, особенно ПАЗики из Новоленино, там не протолкнуться в часы-пик. А в большом ТЦ можно дистанцию соблюдать», «Это как раз самое что ни на есть ограничения прав граждан! Иначе как объяснить переполненный общественный транспорт? Почему там никто не проверяет элементарные сан. условия? Двойные стандарты, господа правители», – написали жители региона.

Беспокоит людей не только беспорядок в общественном транспорте, но и в школах, а также поликлиниках, где, по их словам, не соблюдаются противокоронавирусные меры. «Меры поддерживаю, вакцины тоже. Но как быть с переполненными школами? Там нет речи о соблюдении каких-либо мер, просто физически», «Это называется "имитация деятельности". Проще всего запретить. А реально наладить работу общественного транспорта, работу в поликлиниках, школы перевести на пятидневку и т.д. – это ведь надо усилия приложить», – прокомментировали люди.

Также в комментариях было опубликовано немало вопросов, которые пока остались без ответов: «Интересно, а кто захочет привиться в ТЦ? Им как быть?», «А как быть тем, у кого медотвод по медицинским показаниям, где брать QR-код?», «А бумажную справку о вакцинации вместо QR-кода можно будет предъявить?», «Кто оплатит убытки арендаторов в этих ТЦ? Дадут ли собственники скидки на аренду на это время? Можно ли закрыть магазин? Что будет с товаром, который арендаторы не смогут реализовать в сезон?»

Напомним, QR-коды для посещения ТЦ Приангарья введены на период выходных. Также на территории области с 15 октября действует обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.