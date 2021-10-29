Иркутский «Дом быта» приватизируют в 2022 году

Здание расположено по адресу Урицкого, 8.

Здание не используется с 2016 года, тем не менее, на его охрану, страхование и минимальное содержание ежегодно тратились деньги.

«За пять лет, в течение которых здание не эксплуатировалось, оно стало фактически непригодным использования. Приспособление помещений под нужды администрации также невозможны. Кроме того, площадь земельного участка, на котором расположено здание, очень ограничена», – пояснил заместитель мэра – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Сергей Кладов.

Также в план приватизации вошли объекты по адресам:

Депутатская 48,

Тимирязева 24,

Богдана Хмельницкого 5/1,

Университетский 77-д.

Приватизация объектов принесет городу 342 млн рублей.

Напомним, в мае 2015 года прокуратура выявила более двадцати нарушений пожарной безопасности. Надзорный орган потребовал от КУМИ устранить нарушения. Сделать это можно было только путем реконструкции здания.