Facebook сменил название на Meta

Новое название происходит от греческого слова «после» и свидетельствует о том, что у компании всегда есть пространство для развития, сообщает ТАСС.

«Теперь мы называемся Meta», – сказал Марк Цукерберг на онлайн-презентации и добавил, что, несмотря на ребрендинг, «миссия [компании] остается прежней – объединять людей». Логотипом новой компании станет знак бесконечности, исполненный в синем цвете.

По заверениям Цукерберга, пока что все приложения и бренды, а это, помимо одноименной соцсети, фотосервис Instagram и мессенджер WhatsApp, останутся прежними, однако «с течением времени пользователям не нужен будет Facebook, чтобы использовать другие продукты».