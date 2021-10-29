Мошенники убедили учительницу из Ангарска взять в кредит полмиллиона руб. и отдать им

Региональная полиция сообщила, что мошенники убедили 32-летнюю учительницу из города Ангарска Иркутской области взять почти полмиллиона рублей в кредит и отдать им.

Установлено, что для обмана аферисты воспользовались стандартной схемой, которая начиналась со звонка от «службы безопасности банка» с сообщением, что неизвестные пытаются оформить на педагога кредит на 8 тысяч рублей.

«Предложив пресечь хищение и выявить «нечестных сотрудников банка», женщину убедили оформить встречный кредит на как можно большую сумму, а затем снять деньги и перечислить их на «безопасный счет». Мошенники объяснили это тем, что требуется исчерпать «кредитный лимит». При этом звонившие под страхом уголовной ответственности запрещали рассказывать кому-либо о совершаемых финансовых операциях», – отмечают правоохранители.

Злоумышленники звонили ангарчанке в течение нескольких дней и говорили о необходимости оформлять кредиты в разных банках на все большие суммы. В итоге учительница подключила к проводимым сделкам собственного мужа и оформила кредиты и на него.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.