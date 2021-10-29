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Риск повторного заболевания COVID-19 оценил Проценко

У перенесших коронавирусную инфекцию риск заболеть COVID-19 повторно появляется через полгода, передает РБК слова врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

«В связи с этим есть четкие, понятные рекомендации Минздрава, что переболевшим пациентам через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться», – сказал он.

Проценко отметил, что целенаправленного противовирусного лечения, препарата, который бы подавлял распространение вируса, не существует. «Лечение меняется, но это лечение не вируса, а тех осложнений, которые он вызывает», – указал главврач.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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