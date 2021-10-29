Ангарчанка отсудила 70 тысяч рублей за травмы, полученные при падении на крыльце дома

Ангарский городской суд Иркутской области постановил, чтобы управляющая компания выплатила местной жительнице 70 тысяч рублей компенсации морального вреда за травмы, которые она получила при падении на крыльце дома.

Установлено, работники управляющей компании содержали один из жилых домов в условиях, не отвечающих требованиям безопасности. Вследствие этого в ноябре 2020 года женщина при выходе из подъезда поскользнулась на обледенелом крыльце и упала. В результате получила многочисленные травмы, в том числе оскольчатый перелом лодыжки и прочие повреждения.

Кроме выплаты 70 тыс. рублей, УК должна компенсировать пострадавшей затраты на лечение.