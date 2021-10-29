Россияне стали меньше тратить на фитнес и увеличили траты на отдых

За неделю расходы на путевки выросли на 18%, сообщает РБК.

В преддверии периода нерабочих дней на большей части России и начала строгих ограничений, введенных в большинстве российских регионов, россияне увеличили траты на покупку туристических путевок, свидетельствуют данные оператора фискальных данных ОФД.

Средний чек покупки у турагентств (включая предоплату за туры) составил 72,2 тыс. руб, что на 18% выше, чем неделей ранее, и на 35% выше, чем в это же время в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (по числу проданных туров) вырос в три раза – на 320% выше, чем неделей ранее, и на 310% выше, чем год назад.

Неожиданно выросли траты россиян на услуги салонов красоты – средний чек покупки в них составил 1270 руб., на 12% выше, чем неделей ранее, и на 20% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении вырос на 15% выше, чем неделей ранее, и на 36% по сравнению с прошлым годом.

Также зафиксирован рост трат россиян в автосервисах, в том числе в точках шиномонтажа. Средний чек покупки составил 1310 руб. – на 13% выше, чем неделей ранее, и на 31% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении оказался на 11% выше, чем неделей ранее, и на 35% выше, чем год назад. Рост трат в автосервисах пришелся на период активной смены шин с летней на зимнюю. Например, в Москве Дептранс порекомендовал автолюбителям начать менять резину 21 октября. При этом автосервисы и шиномонтажи будут официально закрыты в Москве в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.