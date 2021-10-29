Пьяная мать устроила пожар в Приангарье, один ее ребенок погиб, второй – пострадал

Пожар произошел в частном доме в городе Шелехове, предположительно, по вине пьяной женщины, которая не потушила окурки, в результате случившегося один ребенок погиб, второй – пострадал, сообщили SIA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Возгорание произошло в одноэтажном здании площадью 24 квадрата накануне вечером в 22:35 в садоводстве «Юбилейный», загорелся дачный дом на одном из участков. До прибытия спасателей хозяйка вынесла из пожара трех своих детей, успевших отравиться угарным газом. В результате полуторагодовалая девочка скончалась, трехлетний мальчик госпитализирован. Еще один ребенок, 7-месячная девочка, не пострадала.

«Пожар был ликвидирован в считанные минуты на площади 1,5 квадратных метра. Горел пол возле печки, в очаге валялись многочисленные окурки. <…>Женщина призналась, что курила в доме, находилась в состоянии алкогольного опьянения и оставила детей одних без присмотра», – говорится в сообщении.

Обстоятельства пожара предстоит выяснить следственной оперативной группе.