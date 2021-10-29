Пункты вакцинации Иркутска продолжат работу в выходные дни

Они пройдут с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев во время прямого эфира, организованного совместно с ЦУР, в соцсети Instagram.

«За октябрь запись на вакцинацию выросла в 10 раз – только через Госуслуги, плюс поликлиники, мобильные пункты», – сказал Игорь Кобзев. На 28 октября первым компонентом вакцины привито 735 737 человек, вторым – 585 671 человек.

Напомним, мобильные пункты вакцинации в торговых центрах Иркутска работают: в ТРЦ «ЯркоМолл» (ул. Верхняя набережная, 10), ТРЦ «Юбилейный» (мкр. Юбилейный микрорайон, 19/1), ТРЦ Mega Home (ул. Сергеева, 3Б/1), Торговый комплекс (ул.Литвинова, д. 17), МТЦ «Новый» (Советская, 58/1).