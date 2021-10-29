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Компания «РегионСтрой» выплатит четверым детям 2 млн рублей за смерть отца на производстве

Иркутский областной суд постановил, чтобы компания «РегионСтрой» выплатила 2 млн рублей компенсации морального вреда четверым несовершеннолетним детям, отец которых погиб на производстве, сообщила SIA.RU старший помощник Восточно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Наталья Манакова.

Инцидент произошел 4 мая 2020 года. Работник предприятия занимался разработкой котлована под фундамент вновь устанавливаемой опоры контактной сети, расположенной на 11-ом километре Восточно-Сибирской железной дороги. Когда мужчина выполнял свои обязанности, земля обрушилась и засыпала его. Он скончался на месте в результате асфиксии.

В результате случившегося четверо детей остались без отца, потому суд постановил выплатить каждому из них за моральные страдания по 500 тысяч рублей.

Компания пыталась обжаловать решение в вышестоящей инстанции, однако сделать это не вышло.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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