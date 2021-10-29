Проект ИНК по анализу рисков доставки оборудования для ИЗП завоевал международную награду

Проект по анализу рисков доставки крупногабаритного груза для ООО «Иркутский завод полимеров» завоевал золото на международном конкурсе Facilitation Impact Awards 2021. В этом году на премию номинированы более 20 организаций, сообщили SIA.RU в компании.

В 2020 году ИНК доставила оборудование из Южной Кореи на строительную площадку ИЗП в Усть-Куте. Из южнокорейского порта Масан через Северный морской путь, а далее по реке Лена груз переправили в Усть-Кут. Расстояние составило 12 тыс. км.

Операция стала самым масштабным логистическим проектом в Иркутской области и одним из крупнейших в современной истории России. Главной сложностью было узкое навигационное окно в месяц.

Сессия проводилась на английском и русском языках, это позволило выявить полный перечень рисков, влияющих на реализацию проекта. Эксперты проработали все этапы транспортировки, выявили более 300 сценариев реализации рисков, сформировали более 200 мероприятий по управлению рисками, включая действия по их предотвращению. Благодаря четко спланированным стратегиям весь груз был доставлен на стройплощадку завода полимеров в Усть-Куте с опережением в 4 дня от установленного графика.

«Наша задача была обеспечить комплексный взгляд на риски проекта, детально проработать все маршруты транспортировки, выявить серые зоны. Для решения был выбран формат фасилитационной сессии, обеспечивающий максимальную вовлеченность всех участников и заинтересованных сторон. В итоге с помощью внешних профессиональных фасилитаторов (компании PowerLexis) мы организовали риск-сессию, которая длилась 2 дня и объединила более 40 человек: ключевых руководителей группы компаний ИНК, представителей завода-изготовителя, компаний-экспедиторов, а также независимых российских и международных экспертов с опытом реализации масштабных логистических проектов», – отметил директор по рискам и непрерывности бизнеса АО «ИНК-Капитал» Денис Скороходов.

Премия Facilitation Impact Awards (FIA) является самой престижной международной наградой в области проведения стратегических сессий. Конкурс организует международная ассоциация фасилитаторов (International Association of Facilitators) – профессиональное сообщество, объединяющее специалистов в области модерации командных обсуждений из более чем 65 стран мира.