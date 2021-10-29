Оказать продовольственную помощь малоимущим предлагают в Минэке

Власти вновь вернулись к продовольственной помощи, сообщают «Известия».

Поручение подготовить новые меры по стабилизации цен 14 октября дал глава правительства Михаил Мишустин.

«Сегодня всё равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие во всем мире. Они растут. И требуется дополнительный комплекс мер, который обеспечил бы стабилизацию цен на продукты питания в долгосрочной перспективе», – заявил он.

Предполагается, что к 1 ноября Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономразвития направят в правительство сводный доклад с предложениями. Как рассказали «Известиям» источники, близкие к Минэку, ведомство уже сформировало свои инициативы.

Основные из них таковы:

проработать запуск программы продовольственной помощи для малоимущих граждан, которая сократила бы негативное влияние роста цен на социально значимые товары российского производства;

наладить прямые контакты между крупными торговыми сетями и фермерами;

создать отдельный федеральный проект, направленный на поддержку аграриев-производителей плодоовощной продукции;

включить личные подсобные хозяйства в перечень получателей господдержки;

ликвидировать административные барьеры, мешающие аграриям получать помощь государства;

развивать фермерские ярмарки выходного дня;

компенсировать бизнесу в сфере сельского хозяйства часть затрат на модернизацию;

вовлекать аграриев в механизмы сельскохозяйственного страхования, чтобы сократить издержки от природных рисков.

Напомним, что в торговых сетях Иркутской области «Слата» и «ХлебСоль» представлено более 30 торговых марок продукции. Наиболее популярными и востребованными являются марки товаров «первой цены» – «Простой выбор», РОСТ, «Птичка» и др. В супермаркетах «Слата» в ассортименте более 750 товаров, в «ХлебСоль» – 400. Доля в товарообороте продаж собственных торговых марок – 7,5% и 15% соответственно.