«ИрАэро» с 18 ноября приступит к полетам по маршруту Усть-Илимск – Иркутск на самолетах Ан-24

Авиакомпания «ИрАэро» с 18 ноября приступит к выполнению полетов по маршруту Усть-Илимск – Иркутск на больших самолетах Ан-24 вместимостью до 48 пассажиров, сообщает мэр города Усть-Илимска Анна Щекина.

«Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям на самолётах Ан-24, обратные рейсы по тем же дням. Цена билета в одну сторону от 8000 рублей», – рассказала глава города. Это стало возможным после подписания Росавиацией технического акта о допуске посадочной площадки «Усть-Илимск» к полетам на ВС Ан-24.

Вылет из Иркутска запланирован на 09:20 по местному времени, посадка в Усть-Илимске – в 11:10, обратный рейс – вылет из Усть-Илимска в 12:00, посадка в Иркутске – в 13:50.

Продажи билетов открыты до 31 декабря 2021 года.