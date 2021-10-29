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Мукомольное производство мощностью 50 тонн зерна в сутки открыли в Братском районе

Мэр Братского района Иркутской области Александр Дубровин сообщил, что в селе Кузнецовка накануне состоялось открытие мукомольного предприятия, которое способно перерабатывать 50 тонн зерна в сутки.

Здесь будут производить муку различных сортов и отруби из зерна, выращенного на землях Братского района. Новое предприятие на этой территории появилось впервые за 20 лет. Открытие производства позволило создать новые рабочие места.

Проект был реализован при финансовой поддержке министерства сельского хозяйства Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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