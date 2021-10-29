Уголовное дело возбудили по факту смерти ребенка на пожаре в Иркутской области

Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту смерти ребенка на пожаре в Шелехове, произошедшем накануне вечером, сообщает прокуратура, взявшая на контроль расследование.

Фото прокуратуры Иркутской области

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы.

Напомним, по предварительной информации возгорание произошло по вине пьяной матери троих детей, которая находилась на месте пожара – здесь же были найдены окурки, которые могли привести к случившемуся. Женщина до прибытия спасателей успела вынести детей из дома, однако они успели отравиться угарным газом. Одного ребенка госпитализировали, один – скончался, самый младший не пострадал.