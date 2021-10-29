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Почти 480 человек заболели коронавирусом за сутки в Приангарье – рекорд с начала пандемии

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за день болезнь обнаружили, по официальным подсчетам, у 478 людей – это рекордное значение с начала пандемии.

Выздоровели за день 194 человека, число госпитализированных выросло на 102 – до 4,8 тысячи. Скончались за день 27 людей с ковидом. Всего с начала пандемии в области заболели 121,2 тысячи человек.

В лидерах по заболеваемости в Иркутской области Иркутск, Братск и Ангарск, где вирус за день выявили у 156, 55 и 41 человека соответственно.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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