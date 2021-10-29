Торговая сеть «Слата» рассказала о целях создания Собственной торговой марки

Собственная торговая марка (СТМ) – это бренд, которым владеет торговая сеть. Основная цель – бесперебойное снабжение своих магазинов товарами. На 2022 год компания запланировала оптимизацию и ребрендинг уже имеющихся торговых марок, а также запуски новых в среднем ценовом сегменте, сообщили SIA.RU в пресс-службе ТС.

Независимо от того, что будет происходить с поставками других брендов, покупатель всегда найдет на полке продукцию под СТМ и не уйдет с пустыми руками. Покупатель выигрывает в том, что цены на товары СТМ демократичнее, чем у брендов-конкурентов

В торговых сетях «Слата» и «ХлебСоль» представлено более 30 торговых марок СТМ. Наиболее популярными и востребованными являются марки товаров «первой цены» – «Простой выбор», РОСТ, «Птичка» и др. В супермаркетах «Слата» в ассортименте более 750 товаров, в «ХлебСоль» – 400. Доля в товарообороте продаж собственных торговых марок - 7,5 % и 15% соответственно.

«Мы отмечаем все больший интерес покупателей и рост спроса на товары в сегменте «эконом» и «средний» среди СТМ. Если учитывать затяжной период пандемии и влияния ее на экономические процессы и платежеспособность, то можно ожидать в ближайшие годы еще больший рост продаж данных товаров», – отметила руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

«Спрос на товары СТМ сейчас растет, лояльность покупателей к данному ассортименту увеличивается. С 2020 года, с приходом пандемии, покупательские предпочтения значительно изменились. В основном растут категории повседневного спроса – консервация, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалея – поделилась руководитель направления СТМ в ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Невенчанная Анна.

Так, специалисты NielsenIQ подчеркивают, что наступила вторая волна развития СТМ в России – первая была в кризис 2015 года, тогда доля продаж СТМ в формате «дискаунтеров» достигала 18% товарооборота. Говоря о динамики СТМ, то следует обратиться к ключевым тенденциям развития.

«Например, в сегменте «ЗОЖ» собственные торговые марки растут в таких категориях, как продукты на растительной основе (+108%), злаковые батончики (+104%), ложковые йогурты с мюсли, злаками и суперфудом (+74%), каши со злаками и суперфудом (+74%). Если говорим о сегменте «домашнего потребления», то в нем рост демонстрируют в продовольственном сегменте категории – оливки, замороженные фрукты и овощи, сырое мясо, охлажденные морепродукты, макаронные изделия, горчица, растительное масло», – рассказала руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока исследовательской компании NielsenIQ Мария Гаранина.

Стоит отметить, что покупатели все больше уделяют внимание критерию «удобная цена», приобретая основные товары из соцкорзины – крупы, мука, макаронные изделия, хлебобулочные изделие, масло растительное, яйцо по низким предложениям.

Снизить цену продукции под СТМ получается за счет нескольких приемов – производители выпускают товары сразу большими объемами, которые производятся под гарантированный заказ сети, ретейлер работает напрямую с производителем, исключая промежуточные звенья – поставщиков, при продажах товаров под собственной торговой маркой не нужно тратиться на маркетинг, рекламу, сопровождение запуска нового продукта, мерчандайзинг, эту разницу торговая сеть вычитает из конечной цены, которую платит покупатель.

В сети «Слата» отметили, что на 2022 год запланирована оптимизация и ребрендинг уже имеющихся торговых марок, а также запуски новых в среднем сегменте. Ассортимент товаров СТМ будет расширяться во всех категориях сетей – кондитерка, бакалея, консервация и др.