Символику 85-летия Иркутской области выберут на открытом конкурсе

Его проведут в ноябре, сообщили SIA.RU в администрации области.

В конкурсе смогут принять участие жители Иркутской области в возрасте от 14 до 35 лет. К оценке работ привлекут дизайнеров, художников, архитекторов, историков и общественников как старшего, так и молодого поколения.

В результате конкурса будет создан набор инструментов по айдентике празднования 85-летия образования Иркутской области: уникальный шрифт, логотип, цветовые решения, варианты использования для сувенирной и иной продукции.

На заседании также обсудили план мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. Уже сейчас он включает более 400 событий, которые пройдут как на территории области, так и в Москве. Празднование будет идти в течение всего 2022 года. План основных мероприятий утвердят до конца года.