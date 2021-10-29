Число заболевших коронавирусом в Иркутске, Братске и Ангарске растет

Прирост в Иркутском районе снизился.
Всего в Иркутской области новой инфекцией 29 октября заболели 478 человек. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе.
- в Братске – 55 (всего 7 298),
- в Иркутском районе – 26 (всего 8 193),
- в Усть-Илимске – 26 (всего 7 074).
- Ангарск – 10 675,
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Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.