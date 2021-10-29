Новости

Число заболевших коронавирусом в Иркутске, Братске и Ангарске растет

Прирост в Иркутском районе снизился.

Всего в Иркутской области новой инфекцией 29 октября заболели 478 человек. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе.

  • в Братске – 55 (всего 7 298),
  • в Иркутском районе – 26 (всего 8 193),
  • в Усть-Илимске – 26 (всего 7 074).

  • Ангарск – 10 675,

Читайте также:

Не принимайте на работу «перебезчиков», не желающих вакцинироваться – мэр Саянска
29 октября 2021
Школы Иркутской области уйдут на каникулы с 30 октября по 7 ноября
29 октября 2021

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2021, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4448)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании