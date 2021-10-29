Число заболевших коронавирусом в Иркутске, Братске и Ангарске растет

Прирост в Иркутском районе снизился.

Всего в Иркутской области новой инфекцией 29 октября заболели 478 человек. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе.

Из 478 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 156 (всего 41 162),

в Братске – 55 (всего 7 298),

в Ангарске – 41 (всего 10 675),

в Иркутском районе – 26 (всего 8 193),

в Усть-Илимске – 26 (всего 7 074).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 41 162,

Ангарск – 10 675,

Иркутский район – 8 193,

Усть-Илимск – 7 074,

Братск – 7 298.

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.