Школы Иркутской области уйдут на каникулы с 30 октября по 7 ноября

Дежурные группы в детсадах откроют с 1 по 3 ноября, сообщили SIA.RU в администрации области.

В Иркутске их откроют во всех 133 детских садах, в Братске – в 33-х из 60 ДОУ. В Ангарском городском округе не будет дежурных групп в садах с. Саватеевка и Одинск.

В ряде муниципальных образований дежурные группы будут принимать детей в одном или двух детских садах, а остальные ДОУ работать в эти дни не будут, например, в г. Киренске, Шелехове, в Аларском, Нукутском, Усть-Удинском, Тулунском районах.

Не будут работать детские сады в 10 муниципальных образованиях: городах Зиме, Тулуне, Усть-Илимске, а также в Балаганском, Баяндаевском, Боханском, Качугском, Мамско-Чунском, Ольхонском, Усть-Илимском районах.